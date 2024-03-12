Сообщавшего о проблемах со сборкой Boeing инженера Барнетта нашли мертвым

Экс-инженер компании Boeing по контролю за качеством Джон Барнетт, который сообщил о существующих проблемах со сборкой самолетов, обнаружен мертвым через несколько дней после дачи показаний в рамках судебного процесса против компании.
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