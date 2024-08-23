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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

6 фактов о груди, которые вы никогда не знали

Хотя мы каждый день запихиваем грудь в бюстгальтеры и продолжаем жить дальше, задумываемся ли мы когда-нибудь о том, на что они на самом деле способны? Вряд ли кто-нибудь знает! Итак, мы составили список из семи интересных фактов о них, которые помогут вам лучше их понять, а некоторые из них могут даже застать вас врасплох… 1 […].

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