6 фактов о груди, которые вы никогда не знали

Хотя мы каждый день запихиваем грудь в бюстгальтеры и продолжаем жить дальше, задумываемся ли мы когда-нибудь о том, на что они на самом деле способны? Вряд ли кто-нибудь знает! Итак, мы составили список из семи интересных фактов о них, которые помогут вам лучше их понять, а некоторые из них могут даже застать вас врасплох… 1 […].