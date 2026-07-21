19FortyFive (США): Следующий саммит Трамп—Ким начнется на условиях КНДР

В большинстве разговоров о новом саммите Дональда Трампа и Ким Чен Ына КНДР рассматривается как проблема, которую Вашингтон будто бы отложил на несколько лет, а теперь может просто взять и решить, пишет сотрудник вашингтонского Института мира и дипломатии Эндрю Лэтэм.
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