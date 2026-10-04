Кубанская полиция ищет мужчину, ранившего местную жительницу

Кубанская полиция разыскивает мужчину, который 3 октября на улице Вишневой в станице Елизаветинской напал с ножом на 33-летнюю женщину.
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