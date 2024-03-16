Москалькова обратилась в ООН из-за воспрепятствования голосованию россиян

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку в связи с нарушением международных норм из-за воспрепятствования голосованию россиян за рубежом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии