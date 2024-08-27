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"Народ любит Сталина, потому, что ни одна гадина во власти не могла зажиреть при Сталине. Все висели на волоске, и все боялись. Все боялись соврать и все боялись не успеть."

"Народ любит Сталина, потому, что ни одна гадина во власти не могла зажиреть при Сталине. Все висели на волоске, и все боялись. Все боялись соврать и все боялись не успеть."

Пора доставать меч и начинать. СВО длится уже 2,5 года. Процесс импортозамещения – с 2014 года «идёт полным ходом».

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Комментарии
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TB
Tatyana Boyko
Это афтор не может терпеть Ленина! Мы любили и любим нашего Вождя! Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!!!!
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4 час.
Нина Попова
Какой-то вражина статейку наклепал.
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3 час.
Людмила Полищук
Читаю и диву даюсь... Забыли сколько невинных людей погибло от неразборчивой жестокости? А начало всему - страх. Надеюсь, наши правители знают, что делают. В конце концов они тоже под Богом живут и ответят по полной. Бог видит, кто как заботится о своём уделе, как улучшает и приумножает его. В данной ситуации речь о стране, в которой живут и правят, и о народе, который населяет страну. И здесь важно и продолжать мирную жизнь внутри страны и одновременно защищать границы страны. Вот здесь и нужна строгость, жёсткость (не путать с жестокостью), твёрдость. Надеюсь, что правители смотрят не на шаг вперёд, как мы, а на 5 шагов вперёд, то есть предвидят все последствия принятых ими решений. Возможно не применяют резких движений, чтобы уберечь наших дорогих ребят на фронте, чтобы ополчившийся запад тоже не применил крайние меры против нас, и, наверное, некое сдерживание у нас в стране происходит от элементарной нехватки нужного оружия и необходимых средств. Непросто всё это... Вспомните, как было во время ВОВ: участие в войне принимали все: и на фронте и в тылу... В голоде и холоде, в страхе... Сейчас всё же совсем другая война, хотя мне тоже хочется иногда вдарить так, чтобы враги голову не могли поднять и уползли бы по своим домам...
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1 час.

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