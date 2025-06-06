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Царьград

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Начался главный этап СВО. Через 100 дней ВСУ будет не узнать. Русские ломают тактику, пока в США начался переворот

Начался главный этап СВО. Через 100 дней ВСУ будет не узнать. Русские ломают тактику, пока в США начался переворот

С рядом назначений в украинской армии начинается новый этап СВО. ВСУ планируют изменить всё до неузнаваемости за 100 дней.

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