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Царьград

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Более 35 тысяч школьников Новосибирской области получат выплаты к учебному году без заявлений

Более 35 тысяч школьников Новосибирской области получат выплаты к учебному году без заявлений

Средства начнут поступать уже в августе, чтобы родители вовремя смогли подготовить детей к школе.В Новосибирской области в рамках ежегодной кампании по поддержке семей с детьми министерство труда и социального развития региона запустило проактивное начисление выплат по нацпроекту "Семья" на покупку школьных принадлежностей для детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях.

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