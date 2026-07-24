Более 35 тысяч школьников Новосибирской области получат выплаты к учебному году без заявлений

Средства начнут поступать уже в августе, чтобы родители вовремя смогли подготовить детей к школе.В Новосибирской области в рамках ежегодной кампании по поддержке семей с детьми министерство труда и социального развития региона запустило проактивное начисление выплат по нацпроекту "Семья" на покупку школьных принадлежностей для детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях.