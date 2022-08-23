Редкий водяной олень с клыками занесен в Красную книгу Приморья

Красную книгу Приморского края пополнил относительно новый для России вид животного. Под охрану взят корейский водяной олень, с недавних пор обитающий на заповедных территориях региона.
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