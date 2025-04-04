Благословен плод: чего ждать от шестого сезона «Рассказа служанки»

8 апреля на платформе Hulu выйдут первые три серии последнего сезона «Рассказа служанки». Внимательный зритель пяти предыдущих сезонов и автор «Сноба» Егор Спесивцев вспоминает прошлые эпизоды, сравнивает сериал и с книгой, и пытается заглянуть в будущее, где клиффхэнгер — страшнее ГилеадаЗдесь и далее кадры из сериала «Рассказ служанки»Невысокая женщина в красном смотрит в камеру исподлобья (ее лоб занимает три четверти экрана).