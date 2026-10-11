Прокуратура помогла пенсионерке из Еткуля вернуть ошибочно переведенные 27 тысяч

Жительница Еткульского района ошибочно перечислила почти 27 тысяч рублей МУП «Еткульский» при оплате воды через банковское приложение, а вернуть деньги не удавалось из‑за инкассовых поручений налогового органа на счетах предприятия.
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