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Царьград

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Прокуратура помогла пенсионерке из Еткуля вернуть ошибочно переведенные 27 тысяч

Прокуратура помогла пенсионерке из Еткуля вернуть ошибочно переведенные 27 тысяч

Жительница Еткульского района ошибочно перечислила почти 27 тысяч рублей МУП «Еткульский» при оплате воды через банковское приложение, а вернуть деньги не удавалось из‑за инкассовых поручений налогового органа на счетах предприятия.

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