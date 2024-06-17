Samsung Galaxy Z Flip 6 протестировали перед анонсом

Samsung собирается представить Galaxy Z Flip 6 на мероприятии Galaxy Unpacked 10 июля в Париже. А пока что глобальный вариант Z Flip 6 появился на сайте Geekbench, который предоставил подробную информацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии