Объединенные Арабские Эмираты: на море один человек был ранен, когда 18 октября несколько снарядов попали в буксир в 20 морских милях (37 км) к северо-востоку от Хор-Факкана, Шарджа, в Оманском заливе.
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