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Семин о трансфере Даку в «Спартак»: «Наконец-то есть шанс выиграть чемпионат»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высоко оценил трансфер нападающего Мирлинда Даку из «Рубина» в «Спартак».

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