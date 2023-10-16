Путин рассказал об огромных потерях ВСУ

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнастулении огромные – примерно 8 к 1. Об этом, называя их соотношение, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая, которое опубликовано на сайте Кремля.
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