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Путин рассказал об огромных потерях ВСУ

Путин рассказал об огромных потерях ВСУ

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнастулении огромные – примерно 8 к 1. Об этом, называя их соотношение, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая, которое опубликовано на сайте Кремля.

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