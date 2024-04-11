Путин и Си Цзиньпин планируют контакты, сообщили в Кремле

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Контакты президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина планируются, они целесообразны и необходимы, но конкретизировать сроки Кремль считает преждевременным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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