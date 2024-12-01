РБК: в ноябре выдали вдвое меньше ЭПТС на автомобили, чем в октябре

В ноябре в России было оформлено менее 150 тысяч электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС), согласно предварительным данным от компании "Электронный паспорт", которая управляет этой системой, сообщает РБК.
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