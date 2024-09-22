ЕГЭ по русскому языку оставят обязательным для поступления в вузы

Минобрнауки планирует оставить ЕГЭ по русскому языку в качестве обязательного экзамена для поступления в российские вузы по всем направлениям и специальностям, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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