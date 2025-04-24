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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» подпишет Кана-Бийика из «Гавра» и отдаст 18-летнего форварда в аренду «Лозанне», принадлежащей компании Рэтклиффа

Француз решил не продлевать контракт с «Гавром». Переговоры с «МЮ» на продвинутой стадии, сам игрок и его семья согласились на переход, сообщает Le Parisien.

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