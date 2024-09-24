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Коц: После смерти Эрнеста и Гудвина произведена перестановка кадров

Военный корреспондент Александр Коц поделился в своём Telegram-канале новостями о кадровых изменениях в полку после смерти российских солдат Дмитрия Лысаковского (позывной Гудвин) и Сергея Грицая (позывной Эрнест).

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