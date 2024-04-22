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Володин: теперь у РФ есть основания для решений об изъятии зарубежных активов

Володин: теперь у РФ есть основания для решений об изъятии зарубежных активов

Теперь у Российской Федерации имеются основания для решений об изъятии зарубежных активов. Соответствующее заявление сделал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

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Комментарии
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А
Александр
И мы туда же. Вор у вора глаз не выколет. А надо чтобы западные инвестиции в России  могли работать только под управлением гражданина России, назначенного государством и в рамках государственной программы. Налоги в России, половина прибыли должна размещаться в России. Сделали кормушку, вот нас пытаются дергать за хвост. Лаем, кусаемся. А они только ухмыляются.
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14 час.
ДК
Дмитрий Королевич
А раньше не было?
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8 час.

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