Володин: теперь у РФ есть основания для решений об изъятии зарубежных активов

А

Александр

И мы туда же. Вор у вора глаз не выколет. А надо чтобы западные инвестиции в России могли работать только под управлением гражданина России, назначенного государством и в рамках государственной программы. Налоги в России, половина прибыли должна размещаться в России. Сделали кормушку, вот нас пытаются дергать за хвост. Лаем, кусаемся. А они только ухмыляются.