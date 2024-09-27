Светлана Головкина: Солдатами не рождаются, а становятся

Головкина Светлана, депутат Думы Фировского муниципального округа: – Каково мое мнение о контрактной службе? Солдатами не рождаются, а становятся! Это дело настоящих мужчин, особая работа, в которой есть возможность роста в качестве профессионала.
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