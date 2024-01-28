Экс-теннисист Макинрой заявил, что Медведеву будет физически непросто с Синнером

Бывшая первая ракетка мира Джон Макинрой объяснил, в чем будет заключаться преимущество итальянского теннисиста Янника Синнера над представителем России Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии