К 95-летию тулякам рассказали об истории Тульского государственного университета

К 95 дню рождения Тульского государственного университета «Бренды России» рассказали о том, как проходил первый набор студентов, как постепенно открывались новые корпуса и о том, каких успехов добился ТулГУ на сегодняшний день.
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