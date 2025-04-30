НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Тульские новости

30 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерия
    А у нас никто и не спрашивал. Прекратили отапливать еще в середине апреля и все.Готовы ли туляки ...
  • Княжеченко Александр
    Наших чинуш любого ранга, можно смело сажать через одного, как минимум.Бастрыкин поручил...
  • Людмила Абрамова
    сволочи кто это сделал!В Тульской област...

К 95-летию тулякам рассказали об истории Тульского государственного университета

К 95-летию тулякам рассказали об истории Тульского государственного университета

К 95 дню рождения Тульского государственного университета «Бренды России» рассказали о том, как проходил первый набор студентов, как постепенно открывались новые корпуса и о том, каких успехов добился ТулГУ на сегодняшний день.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх