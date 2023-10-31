В Пермском Политехе научили воск впитывать воду

Статья с результатами опубликована в журнале «Стекло и керамика». Исследования выполнены с использованием научного оборудования «Центра наукоемких химических технологий и физико-химических исследований» ПНИПУ в соответствии с проектом Пермского НОЦ «Рациональное недропользование».