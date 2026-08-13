Испанский скейтбордист выполнил трюк на фоне полного затмения

Испанский скейтбордист и блогер Дэнни Леон исполнил трюк во время полного солнечного затмения. Спортсмен дождался момента, когда Луна полностью закрыла Солнце, и оказался в кадре на фоне потемневшего небесного диска.
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