Авиакомпанию Red Wings ждут перемены в руководстве

В крупнейшей российской авиакомпании Red Wings ожидается существенная реструктуризация. По данным источников в авиационной отрасли, в ближайшее время произойдет смена генерального директора и состава Совета директоров.
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