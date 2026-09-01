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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арон выступит за «Альпин» вместо Гасли в 1-й практике перед Гран-при Италии

Резервный пилот «Альпин» Пауль Арон выступит за команду в первой пятничной практике перед Гран-при Венгрии.

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