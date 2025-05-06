Шойгу: в НАТО и ЕС запущены программы по подготовке к прямому конфликту с РФ

В НАТО и Евросоюзе запущены программы по подготовке Запада к прямому военному конфликту с РФ. На это в статье, которая опубликована в «Российской газете», указал секретарь отечественного Совета безопасности Сергей Шойгу.
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