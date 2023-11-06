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До и после ДТП: что делать, если машина попала в аварию

До и после ДТП: что делать, если машина попала в аварию

Находясь за рулем автомобиля, всегда нужно помнить, что вы управляете средством повышенной опасности и при несоблюдении правил дорожного движения рискуете понести ответственность – начиная от административного предупреждения и заканчивая уголовным наказанием.

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