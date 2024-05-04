Никому и никогда не приходит в голову попросить подать ему теплого пива или подогретого белого вина. Но почему так? Ведь мы даже не задумываемся, по какой причине предпочитаем алкогольные напитки определенной температуры.
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