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Кишинёв, вопреки закону и договорённостям, отказался давать особый статус Приднестровью

Кишинёв, вопреки закону и договорённостям, отказался давать особый статус Приднестровью

Власти Молдавии изменили подход к приднестровскому урегулированию и больше не считают обязательным предоставление республике особого статуса, который ранее был прописан в национальном законодательстве и международных соглашениях.

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