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Лавров: РФ имеет в виду, что Киеву могут поставить способные нести ядерное оружие F-16

Лавров: РФ имеет в виду, что Киеву могут поставить способные нести ядерное оружие F-16

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия имеет в виду, что одна из модификаций F-16 может "вмещать" ядерное оружие.

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