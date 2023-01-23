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Памела Андерсон обвинила Тима Аллена в эксгибиционизме

Памела Андерсон обвинила Тима Аллена в эксгибиционизме

Модель вспомнила случай со съемочной площадки, произошедший в 1991 году. Фото: из открытых источников 55-летняя американская актриса и фотомодель Памела Андресон обвинила 69-летнего американского актера и комика Тима Аллена в эксгибиционизме.

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