Памела Андерсон обвинила Тима Аллена в эксгибиционизме

Модель вспомнила случай со съемочной площадки, произошедший в 1991 году. Фото: из открытых источников 55-летняя американская актриса и фотомодель Памела Андресон обвинила 69-летнего американского актера и комика Тима Аллена в эксгибиционизме.
Модель вспомнила случай со съемочной площадки, произошедший в 1991 году. Фото: из открытых источников 55-летняя американская актриса и фотомодель Памела Андресон обвинила 69-летнего американского актера и комика Тима Аллена в эксгибиционизме.
Свежие комментарии