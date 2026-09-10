КИРЬЯКОВ: Команда Семака сейчас прижата к стенке и ей некуда отступать. Сила есть, воля есть, а силы воли… «Зениту» необходима встряска

- Центральный матч тура - «Зенит» - «Локомотив». Видите какие-то шансы для гостей на победу? - вопрос экс-форварду московского «Динамо» и немецкого «Карлсруэ», российскому футбольному тренеру Сергею Кирьякову.
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