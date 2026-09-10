Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

КИРЬЯКОВ: Команда Семака сейчас прижата к стенке и ей некуда отступать. Сила есть, воля есть, а силы воли… «Зениту» необходима встряска

КИРЬЯКОВ: Команда Семака сейчас прижата к стенке и ей некуда отступать. Сила есть, воля есть, а силы воли… «Зениту» необходима встряска

- Центральный матч тура - «Зенит» - «Локомотив». Видите какие-то шансы для гостей на победу? - вопрос экс-форварду московского «Динамо» и немецкого «Карлсруэ», российскому футбольному тренеру Сергею Кирьякову.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым