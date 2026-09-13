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Регионы России

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Песков охарактеризовал заявление Зеленского об ударах по энергосистеме как эскалацию

Песков охарактеризовал заявление Зеленского об ударах по энергосистеме как эскалацию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о зеркальном ответе Украины на удары по российской энергосистеме как очередной эскалационный выпад со стороны Киева.

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