«Мой икигай»: Марина Александрова показала нежности с мужем

Актриса отправилась вместе с семьей постигать философию Японии. Марина Александрова. соцсетиЗнаменитая исполнительница роли императрицы в сериале «Екатерина» Марина Александрова отправилась вместе с мужем Андреем Болтенко и детьми открывать для себя уникальную культуру Японии.