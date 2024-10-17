«Ваш родственник попал в ДТП». Крымский курьер дистанционных мошенников охотился на пожилых крымчан

Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым совместно с коллегами из территориальных органов внутренних дел задержаны три участника схемы дистанционного мошенничества «Ваш родственник попал в ДТП».
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