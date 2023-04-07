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Сенатор Пушков: США держат в Сирии войска, чтобы они прикрывали незаконный вывоз нефти из северо-восточных районов страны

Сенатор Пушков: США держат в Сирии войска, чтобы они прикрывали незаконный вывоз нефти из северо-восточных районов страны

Соединенные Штаты держат Вооруженные силы на сирийской территории, чтобы они прикрывали нелегальный вывоз нефти из северо-восточных районов Арабской Республики.

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