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Джейлен Уильямс оштрафован на 25 000 долларов за нецензурную надпись на футболке

Джейлен Уильямс оштрафован на 25 000 долларов за нецензурную надпись на футболке

Инцидент произошел после победы «Тандер» над «Денвером» со счетом 125:93 в седьмом матче полуфинала конференции.

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