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Царьград

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Житель Краснодара оштрафован на 500 тыс. рублей за призывы к терроризму

Житель Краснодара оштрафован на 500 тыс. рублей за призывы к терроризму

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Краснодара, которого признали виновным в публичных призывах к терроризму в интернете.

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