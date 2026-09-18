Житель Краснодара оштрафован на 500 тыс. рублей за призывы к терроризму

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Краснодара, которого признали виновным в публичных призывах к терроризму в интернете.
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