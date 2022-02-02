Ястребиный коготь Байдена в Киеве. Кто возглавит посольство США на Украине

© sk.usembassy.gov В первых числах февраля американские СМИ снова сообщили, что администрация Джо Байдена наконец определилась с кандидатурой посла на Украине.
Популярные статьи
- Газпром отказывается латать дыры в европейском бюджете и снижать цены, политическое давление Европы не приносит результатов
- Израиль возмущен размещением российской военной полиции в сирийском порту Латакия
- В Лондоне планируют раскулачивать российских олигархов, используя их активы в качестве оружия против России
Свежие комментарии