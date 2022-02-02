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Ястребиный коготь Байдена в Киеве. Кто возглавит посольство США на Украине

Ястребиный коготь Байдена в Киеве. Кто возглавит посольство США на Украине

© sk.usembassy.gov В первых числах февраля американские СМИ снова сообщили, что администрация Джо Байдена наконец определилась с кандидатурой посла на Украине.

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