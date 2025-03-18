Последнее пророчество умершего старца Илия Ноздрина Ирина ВальковаВ ночь на 15 марта 2025 года на 94-м году жизни скончался один из самых почитаемых старцев Русской православной церкви – схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также братии Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь.