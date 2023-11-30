Большинство опрошенных россиян считают отечественную одежду премиальной

Большинство (78%) опрошенных россиян считают одежду отечественных брендов престижной. Об этом говорится в исследовании организаторов Форума новой модной индустрии Института Beinopen и Департамента по работе с сообществами VK.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии