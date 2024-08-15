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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие мотострелкового соединении ЦВО отточили навыки по тактической медицине на занятии под Самарой

Военнослужащие мотострелкового соединении ЦВО отточили навыки по тактической медицине на занятии под Самарой

В ходе практических действий военнослужащие отработали порядок применения штатных и подручных средств для оказания первой медицинской помощи, в том числе армейской аптечки, а также способы эвакуации раненых с поля боя.

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