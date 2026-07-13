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Татар-информ

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Муниципалитеты РТ с начала года получили свыше 60 млрд рублей трансфертов

Муниципалитеты РТ с начала года получили свыше 60 млрд рублей трансфертов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» На 13 июля текущего, 2026 года в бюджеты муниципальных образований Татарстана из республиканского бюджета поступили межбюджетные трансферты на сумму 60,4 млрд рублей.

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