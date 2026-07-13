Муниципалитеты РТ с начала года получили свыше 60 млрд рублей трансфертов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» На 13 июля текущего, 2026 года в бюджеты муниципальных образований Татарстана из республиканского бюджета поступили межбюджетные трансферты на сумму 60,4 млрд рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии