⚽️ Ничего не понимаете в футболе, а вокруг все бормочут с умным видом: «Мбаппе-Мбаппе, Холанд-Холанд, Месси-Месси»? Спокойно! Накануне финала ЧМ-2026 вкидываем 8 фактов о футболе.