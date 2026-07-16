⚽️ Ничего не понимаете в футболе, а вокруг все бормочут с умным видом: «Мбаппе-Мбаппе, Холанд-Холанд, Месси-Месси»? Спокойно! Накануне финала ЧМ-2026 вкидываем 8 фактов о футболе.
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⚽️ Ничего не понимаете в футболе, а вокруг все бормочут с умным видом: «Мбаппе-Мбаппе, Холанд-Холанд, Месси-Месси»? Спокойно! Накануне финала ЧМ-2026 вкидываем 8 фактов о футболе.
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