Как носить вельвет

Сегодня в нашей статье мы расскажем, с чем носить вельвет. Мы собираемся развенчать миф о том, что это исключительно «бабушкинская» ткань и место ей в старинном сундуке! Подиумы сезона 23/24 пестрили вельветовыми костюмами-двойками в компании с свитерами и водолазками.