Как носить вельвет

Сегодня в нашей статье мы расскажем, с чем носить вельвет. Мы собираемся развенчать миф о том, что это исключительно «бабушкинская» ткань и место ей в старинном сундуке! Подиумы сезона 23/24 пестрили вельветовыми костюмами-двойками в компании с свитерами и водолазками.
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