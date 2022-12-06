«Воровайки», Долина, Певцов. Кто из звёзд выступит в Барнауле этой зимой

Жёсткий декабрь6 декабря в театре драмы можно будет посмотреть «Войну и мир» театра им. Вахтангова, где задействованы такие известные актёры, как Ирина Купченко, Евгений Князев, Юлия Рутберг, Олег Макаров, Людмила Максакова, Виктор Добронравов.