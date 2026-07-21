Агрохолдинг «Мираторг» прокомментировал волну атак на свои объекты в Брянской области

Только за последние двое суток производственные объекты агропромышленного холдинга «Мираторг» в приграничных районах Брянской области подверглись массированным атакам с использованием беспилотников и артиллерии.
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